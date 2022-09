iPhone 14 Pro: i nuovi modelli hanno un GPS più evoluto

Stando a quanto si apprende, sembra che i nuovi modelli di iPhone 14 Pro dispongano di un modulo GPS rinnovato di nuova generazione. Scopriamo maggiori dettagli nell’articolo completo.

Di fatto, leggiamo che iPhone 14 Pro e 14 Pro max hanno un supporto GPS a doppia frequenza che si dice che serva per rilevare la posizione in un modo ancora più preciso. Questo è quanto si legge analizzando le specifiche dei nuovi terminali dal sito ufficiale dell’azienda. Non di meno, anche il Watch Ultra sembra esserne dotato. Com’è ovvio, Watch Series 8, SE (2022) e iPhone 14 e 14 Plus invece, pare che abbiano ancora il “vecchio” modem GPS.

Leggiamo che i nuovi smartphone di punta del colosso

Di fatto, proprio come con Watch Ultra, i nuovi melafonini possono ricevere il segnale dal satellite GPS che viaggia sia sulla frequenza L1 che su quella L5 di nuova generazione. Questi ultimi inoltre, trasmettono un segnale maggiore rispetto a quelli vecchi perché riescono a penetrare in maniera più efficiente rispetto agli alberi, agli edifici e non solo. Combinando questi due segnali (L1 e L5) si avrà quindi una precisione ancora più accurata in Maps, quando la si condivide con gli amici e non solo.

Giusto per essere chiari, ad oggi, il governo degli USA ha detto che ci sono oltre 17 satelliti che trasmettono il segnale L5 e insieme all’L1 “fornirà agli utenti di tutto il mondo il segnale GPS civile più avanzato“.

I modelli basici poi, non godono del nuovo GPS a doppia frequenza però hanno tutti gli altri sistemi di navigazione: GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e non solo.

Se volete preordinare il dispositivo più cercato del web, sappiate che iPhone 14 Pro si trova su Amazon a 1339,00€ in preordine. C’è la spedizione gratuita inclusa nel prezzo e la consegna rapida in pochissime ore.

