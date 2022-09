Volete un nuovo iPhone 14 Pro? BRUTTE notizie

Stando a quanto si apprende, sembra che le stime di consegna relative ai nuovi iPhone 14 Pro dal sito ufficiale della società siano slittate a ottobre. Se si compra dal portale ufficiale infatti, si osserva un ritardo biblico nelle consegne. Abbiamo provato ad effettuare delle prove ed effettivamente, per iPhone 14 Plus o per i Pro c’è da attendere un mese/un mese e mezzo. In base alla configurazione stale stima cambia, ovviamente.

Oggi l’OEM di Cupertino ha aperto i famosi preordini per i telefoni next-gen da poco svelati; purtroppo sembra che le spedizioni stiano andando a rilento e che ci sia stata una domanda superiore all’offerta. Se volete comprarlo da Amazon però, iPhone 14 Pro da 128 GB in colorazione Space Black si trova a 1339,00€ con consegna gratuita.

iPhone 14 Pro: chi riuscirà ad accaparrarsene uno?

I clienti che sono stati veloci oggi riceveranno il gadget settimana prossima. Chi invece ha fatto l’ordine poche ore fa, vedrà il suo device non prima di diverse settimane. I clienti che devono ancora ordinare invece, farebbero meglio a desistere e aspettare tempi migliori o fare come noi. Prenderlo da Amazon da questo link.

Le iterazioni vanilla di iPhone 14 hanno un processore Apple Bionic A15 con un core in più sulla GPU, la funzione Crash Detection, la comunicazione satellitare per le emergenze e poco altro ancora. I Pro hanno uno schermo ProMotion con AOD, la Dynamic Island al posto del notch, un nuovo obiettivo da 48 Mpx e molto altro ancora. Il SoC è l’Apple Bionic A16. Quanto costa il modello base della gamma Pro (il nostro preferito)? 1339,00€ con spedizione gratuita e, se volete, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. Avrete diritto alla garanzia di Apple per un anno o a quella di Amazon stessa per ben due anni. Il supporto tecnico risponderà tutti i giorni – anche nei festivi – fino a mezzanotte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.