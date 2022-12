iPhone 14 Pro e Pro Max: la produzione torna a pieno regime

In queste settimane abbiamo letto moltissimi report che vedevano la produzione di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max in grave crisi; Apple ha dovuto sospendere per un po’ la costruzione di questo ammiraglie per via delle proteste in Cina, a causa dei lockdown governativi contro il CoVid che hanno portato alla chiusura delle fabbriche di Foxconn dove vengono assemblati i suddetti flagship e non solo.

L’offerta flebile che Apple ha riservato ai suoi fan sotto Natale ha causato ingenti danni finanziari alla compagnia. Considerando che ci troviamo nel periodo che precede il Natale e abbiamo appena superato la settimana di offerte del Black Friday e del Cyber Monday, si può dire che la società deve recuperare molto terreno. Ora, secondo fonti vicine alla questione e stando a quanto afferma Reuters, sembra che Foxconn sia intenzionata a riprendere la produzione verso la fine del mese o all’inizio del prossimo. Serviranno 3 o 4 settimane per tornare a lavorare a pieno regime.

iPhone 14 Pro: da fine mese la produzione torna ai massimi livelli

Sappiamo che Foxconn assembla più del 70% dei modelli di telefoni di Apple; adesso però, a causa dei vari problemi, sembra che la fornitura sia scesa al 30%. Soprattutto i modelli Pro hanno subito grossi danni ma Apple sta lottando per mantenere alta l’offerta, nonostante tutto. Chi compra un nuovo smartphone premium oggi, lo riceverà a casa fra quattro o cinque settimane e questa stima sembra che tocchi quasi tutti i mercati.

Oltre ai problemi della fabbrica di Foxconn, sembra che il Coronavirus stia ancora causando grossi problemi all’azienda di Tim Cook. La produzione è ancora ferma, con tempi di consegna incredibilmente elevati.

È vero che iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sono introvabili, ma se non avete particolari esigenze, anche iPhone 14 è perfetto e va bene per tutto. Lo pagate solo 949,00€, senza spese di spedizione e con garanzia di due anni grazie ad Amazon Prime.

