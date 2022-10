iPhone 14 Pro e Pro Max: Apple sta lavorando per aumentare l'offerta

In queste ore apprendiamo che il CEO di Apple, Tim Cook, ha appena dichiarato che la compagnia sta lavorando duramente per garantire una maggior offerta di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Di fatto, durante l’ultima chiamata sugli utili avvenuta poche ore fa e che fa riferimento all’ultimo trimestre fiscale per la compagnia, il dirigente della mela ha subito minimizzato, affermando che sapeva che la domanda di queste due ammiraglie sarebbe stata eccezionale, ma anche che ci sarebbero state grosse limitazioni sin da subito. Questo ha avuto, ovviamente, un impatto (negativo) sulle vendite.

Cosa ha detto Tim Cook sulla domanda di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max?

Tim Cook ha però poi voluto tranquillizzare analisti e investitori dicendo che la compagnia sta lavorando duramente per aumentare l’offerta in tempi celeri così da soddisfare in toto la domanda eccezionale per questi due dispositivi. Pare che le richieste siano state altissime, anche più di quanto Apple stessa avesse preventivato. Tuttavia, pare che le forniture della compagnia saranno limitate per un po’ di tempo.

Certo, l’azienda si è dichiarata soddisfatta delle vendite di melafonino durante l’ultimo trimestre, riportando anche un aumento pari al 10%. Nel 2021 le spedizioni sono cresciute del 39%, considerando che gli ultimi anni sono stati difficili per tutti. Il dirigente ha aggiunto: “Ci sentiamo molto bene per come ci siamo comportati nel quarto trimestre“.

Come detto, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sono introvabili su qualsiasi sito, da Amazon a quello ufficiale. Se ne ordinate uno dall’Apple Store potreste dover attendere diverse settimane prima di riceverlo a casa. C’è da dire però che la domanda di iPhone 14 e 14 Plus invece, è stata più bassa del previsto. Sono terminali ottimi ma più noiosi se paragonati ai nuovi modelli aventi chip A16, Dynamic Island e main camera da 48 Mpx.

Se non avete grosse esigenze, noi vi consigliamo sempre l’ottimo iPhone 13 che è un vero Must per tutti. Costa pochissimo oggi su Amazon (solo 849,00€) e ci sono anche pochi pezzi, ma è fantastico, ha una velocità assurda, fotocamere bellissime e schermo meraviglioso. La batteria vi porta sempre a cena, è leggero ed è disponibile in tante colorazioni.

Altresì, se avrete pazienza, iPhone 14 Pro tornerà presto disponibile, magari in occasione del Black Friday. Non appena si potrà riacquistare su Amazon ve lo linkeremo immediatamente; restate connessi con noi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.