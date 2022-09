iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: svelata la velocità di ricarica

In queste ore, grazie ad un test online, apprendiamo quali saranno le velocità di ricarica relative ai nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max. Facciamo però un passo indietro: la gamma di melafonini premium è stata annunciata poche settimane or sono nei mercati internazionali. I telefoni hanno iniziato ad arrivare sul mercato italiano e internazionale da venerdì scorso e abbiamo già letto moltissimi report inerenti il device dopo il debutto. Disponibilità, adozione, bug e problemi vari. Oggi ci interesseremo delle velocità di ricarica dei nuovi terminali.

iPhone 14: tutti i dettagli sulla ricarica

A riportare la notizia ci ha pensato il portale cinese di Chongdiantou; questo sito ha testato una serie di charger Apple con i nuovi iPhone del 2022. Curiosamente, hanno scelto due modelli contrapposti; da una parte il base da 6,1″ e dall’altra il Pro Max da 6,7″. Dal test abbiamo scoperto qual è la velocità di ricarica dei due iDevice e qual è il caricatore più ottimale per una buona ricarica rapida.

Osservando i risultati poi, notiamo un’altra cosa; gli adattatori da 29W o maggiori possono caricare il telefono Pro Max fino a 27W. I modelli basici dovrebbero avere performance simili, ma in realtà, l’adattatore USB Type C da 30W ufficiale dell’azienda dovrebbe offrire la miglior potenza e dovrebbe funzionare al top con i nuovi melafonini.

Il sito di Chongdiantou ha anche provato più caricatori insieme e ha affermato che iPhone 14 Pro Max si ricarica a 26 o 27W; il 14 invece, a 25W. Lo sappiamo che sono poco intriganti questi valori rispetto alle controparti Android da 120 o 150W, ma sembra che Apple ci stia lavorando su. Con iPhone 15 le cose dovrebbero cambiare, anche per via dell’adozione della porta USB Type C.

