iPhone 14 Pro: dopo questo video, ne vorrete uno SUBITO!

Ci troviamo sempre più spesso a vedere concept di nuovi smartphone in rete; i designer e i 3D artist di tutto il mondo si divertono a creare le loro iterazioni dei dispositivi Apple (e non solo) più fantasiose di sempre. Capita poi ogni tanto, che qualche utente sia in grado di realizzare dei prototipi assolutamente realistici.

Ecco, questo è quello che ci è capitato oggi: abbiamo scovato su YouTube un video realizzato dal canale ConceptsiPhone davvero unico. Inutile dire che è così ben fatto che quasi abbiamo pensato ad uno spot ufficiale trapelato sul web per errore. Siamo certi che dopo aver visto questa clip, vorrete SUBITO un nuovo iPhone 14 Pro. Purtroppo però, dovrete attendere: il debutto dei nuovi melafonini non arriverà prima del prossimo autunno.

iPhone 14 Pro: cosa aspettarci?

In primo luogo, possiamo dire che il designer ha cercato di riprodurre fedelmente in un render 3D tutti i leaks e le informazioni trapelate sul futuro gioiellino della mela.

Al di là del controverso notch (qualcuno suggerisce che non ci sarà un foro o una tacca, ma ci sarà una combo composta da un buco e una pillola), tutti gli elementi visti in questo video li abbiamo già sentiti/letti sul web nelle settimane precedenti.

Ad esempio, possiamo notare il pannello in vetro con le fotocamere che non sporgono più in modo eccessivo, realizzate “a filo scocca”, come i vecchi dispositivi di Cupertino (pensiamo a iPhone 4/4S ad esempio). Troviamo ancora il LiDAR e il flash nella medesima posizione in cui si trovano ora e, curiosamente, delle nuove colorazioni. La Rose Gold che deriva direttamente dai tempi di iPhone SE (2016), ci riporta indietro di sei anni. Il risultato? Da favola.

Unitamente a ciò, sappiamo che Tim Cook effettuerà un upgrade sostanziale alle fotocamere del nuovo device; ci saranno dei nuovi sensori da 48 Megapixel che sostituiranno gli attuali da 12 Mega: prepariamoci al device più rivoluzionario di sempre… dopo iPhone X.