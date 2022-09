iPhone 14 Pro diventa più luminoso sotto la luce del sole

Stando a quanto si legge, sembra che lo schermo del nuovo iPhone 14 Pro diventi più luminoso alla luce del sole, proprio quando viene esposto ai raggi e si è all’aperto. Se dovesse essere vero, questo confermebbe il pannello del melafonino premium come il migliore del mercato.

Rifletteteci: quante volte vi siete trovati fuori casa, magari in estate, con il telefono inusabile per via della pessima leggibilità sotto il sole di mezzogiorno? Ecco, adesso, con iPhone 14 Pro e 14 Pro Max questo limite non sarà più un problema. La compagnia ha dichiarato che lo schermo dei telefoni next-gen sarà ancora più incredibile. Potrà diventare più luminoso se usato all’aperto grazie ad una tecnologia rivoluzionaria.

iPhone 14 Pro: il mistero del display super luminoso

Giusto per chi non lo sapesse, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max presentano uno schermo Super Retina XDR che l’azienda di Cupertino definisce “il più avanzato mai visto in circolazione“, per via della luminosità di picco di 2000 nits.

Di fatto, quando vengono visualizzate foto, video, film in HDR, gli schermi raggiungono la luminosità di 1600 nits; mai visto prima un valore simile. Pensate che è lo stesso livello del Pro Display XDR da 6999$ della compagnia durante la visione di un contenuto in HDR.

Il merito va tutto allo schermo OLED e al Display Engine contenuto nel processore Apple Bionic A16 che permette di far funzionare l’AOD, il ProMotion e la Dynamic Island.

I telefoni si possono preordinare da oggi sia su Amazon che sul sito ufficiale della compagnia di Cupertino; i prezzi sono alti ma vi invitiamo a prenderli da Amazon perché dal website di Apple le spedizioni sono slittate ad ottobre. Un esempio? iPhone 14 Pro può arrivare a casa vostra verso metà ottobre ma se lo prendete dal portale di e-commerce di Jeff Bezos sarà da voi venerdì 16 settembre e vi costa 1339,00€.

