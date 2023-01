iPhone 14 Pro: DISPONIBILE e scontato del 5% su Amazon (pochi pezzi)

Se state cercando uno smartphone di Apple senza limiti, un cameraphone in grado di girare video in 4K HDR, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Ovviamente ci riferiamo all’ammiraglia iPhone 14 Pro, il telefono che tutti vogliono, tutti cercano ma che è stato introvabile per mesi e mesi. Nel 2022 infatti, per diverse settimane non si trovava da nessuna parte; su Amazon, nei principali retail di elettronica, con i provider di telefonia. Nada de nada. Da un po’ di tempo però è tornato sul noto sito di e-commerce ma sappiate che ci sono poche unità, quindi se siete interessati vi conviene sbrigarvi. È perfino in sconto (1313,00€ al posto di 1385,00€);siate veloci.

Lo smartphone poi viene venduto e spedito da Amazon, quindi godrà della garanzia fino a due anni con assistenza tecnica dedicata (via chat o via telefono) ma anche di quella di Apple per un anno. Volendo, se l’importo è troppo elevato per il vostro conto, potrete tranquillamente dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno (se avete un account verificato che ha sbloccato questa opzione). Infine, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Cosa volere di più? Ah già: la consegna è immediata: se lo ordinate oggi sarà a casa vostra in pochissimi giorni.

iPhone 14 Pro: fate presto, ci sono pochi pezzi disponibili

Il display di iPhone 14 Pro è una gioia per gli occhi: super luminoso (2000 nit), super risoluto, con ProMotion fino a 120 hz, con cornici sottili e Dynamic Island che cela al suo interno i sensori e la selfiecam. È un elemento interattivo: dovete provarla per apprezzarla fino in fondo. Non è solo una feature estetica. Il processore è una bomba (parliamo dell’Apple Bionic A16 con modem 5G incorporato) e ci sono 128 GB di memoria espandibili, più che necessari per archiviare file, foto, video e canzoni o per installare tutte le app di cui avete bisogno.

Potete scattare foto in RAW e girare video in ProRES; questo è un cameraphone di alto profilo. Se siete dei content creator o se lavorate con i social, è il telefono che fa al caso vostro.

Oggi lo trovate a 1313,00€ ma se lo volete, sbrigatevi.

