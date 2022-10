iPhone 14 Pro di nuovo DISPONIBILE su Amazon

Nel nostro classico giro su Amazon ci siamo imbattuti in una bella notizia: il nuovissimo iPhone 14 Pro, il super top di gamma di Apple con schermo da 6,1 pollici OLED LTPO, Dynamic Island, camera principale da 48 megapixel e non solo, è tornato disponibile dopo un paio di settimane di latitanza. Non è in sconto, ma è già un miracolo che sia possibile acquistarlo nuovamente sul portale di e-commerce. Ha un prezzo di listino di 1339,00€ ma dovete essere veloci, perché potrebbe andare a ruba anche mentre stiamo scrivendo questo articolo.

iPhone 14 Pro: un’occasione da non perdere

Questo telefono è un vero e proprio gioiello, ma non è per tutti. Il suo costo elevato ve lo fa capire senza troppi giri di parole. Come detto, partiamo dal nuovo schermo Super Retina XDR da ben 6,1 pollici con ProMotion (fino a 120 Hz) e AOD (Always On Display) al seguito.

La prima cosa che salta all’occhio è la Dynamic Island che offre un nuovo modo di interagire con le notifiche del cellulare. Non abbiamo più la tacca ma questo simpatico elemento che cambia forma e che integra sensori come il Face ID e non solo. È presente anche la nuova selfiecam super rapida da 12 Megapixel con apertura f/1.9 per autoscatti e video di qualità.

Posteriormente troviamo una camera principale da 48 Megapixel che permette di eseguire il pixel binning e la Cinema Mode per girare clip in 4K a 30 fps e l’Action Mode per riprese super stabilizzate.

C’è il nuovo processore Apple Bionic A16 con modem 5G di nuova generazione, funzionalità Crash Detection, una batteria che assicura un giorno e mezzo di autonomia con una singola carica ed è costruito in maniera impeccabile. Ceramic Shield per una protezione senza limiti, acciaio inossidabile per la scocca e back cover in vetro satinato.

1339,00€ non sono pochi ma sono giustificati dall’ottima bontà del device.

