iPhone 14 Pro: confermata la porta Lightning

In queste ore è apparso in rete un video mockup di iPhone 14 Pro condiviso dal noto insider del web Ice Universe. Il tipster ci permette di dare uno sguardo completo al dispositivo e alla meravigliosa estetica di cui sarà dotato il melafonino premium.

Nel corso del keynote che si terrà domani 7 settembre 2022 alle ore 19:00, apprendiamo che Apple presenterà tantissimi nuovi gadget; pensiamo ad iPhone 14, all’Apple Watch di nuova generazione e alle cuffiette AirPods Pro 2.

Questo sarà un evento preregistrato con alcune parti dal vivo e con del pubblico in sala. C’è molta attesa per i prodotti next-gen e i fan della mela non vedono l’ora di scoprire tutte le novità.

Se da una parte c’è poco clamore intorno ai melafonini basici (iPhone 14 e 14 Plus), sui modelli Pro gira praticamente un mondo di rumors, leaks e indiscrezioni. Il Pro lo abbiamo visto in lungo e in largo e ora, grazie ad una nuova fuga di notizie, scopriamo che avrà una batteria più generosa, uno schermo con il supporto all’Always On Display e la porta Lightning. Nessuna USB Type C, a quanto pare.

iPhone 14 Pro: eccolo in tutto il suo splendore

Il video trapelato sul web suggerisce che iPhone 14 Pro avrà una porta Lightning. Disporrà di un foro e una pillola o un notch rettangolare con angoli arrotondati. Le iterazioni vanilla invece dovrebbe essere dotata di una tacca classica in stile iPhone 13.

iPhone 14 Pro in my hands😎 pic.twitter.com/k8xMsoXEx4 — Ice universe (@UniverseIce) September 4, 2022

Esteticamente, il frame sinistro ospiterà il bilanciere del volume e il cursore per le notifiche. Il lato destro invece, il tasto per l’accensione e spegnimento. Posteriormente le lenti saranno più grandi di quelle attuali. Ora, grazie ad un report di 91mobiles, i modelli del 2022 vanteranno una porta Lightning e non la USB C.

