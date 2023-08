iPhone 14 Pro: con QUEST'OFFERTA si conferma un BEST BUY (-320€)

Continua il calo di prezzo di iPhone 14 Pro. Lo smartphone, con questa nuova offerta di eBay, è ora disponibile al prezzo scontato di 1.019 euro invece che di 1.339 euro (prezzo praticato dall’Apple Store), garantendo così un risparmio di 320 euro per la versione da 128 GB di storage, proposta nelle versioni nero e viola (vi basta cliccare sulla colorazione per accedere all’offerta dedicata). C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Lo sconto sarà attivo solo per un breve periodo.

iPhone 14 Pro è il best buy di oggi con questa nuova offerta

iPhone 14 Pro continua a essere un punto di riferimento del settore smartphone, garantendo prestazioni ottimali sotto tutti i punti di vista. Lo smartphone è dotato del chip Apple A16 Bionic e di un display OLED da 6,1 pollici arricchito dalla Dynamic Island.

C’è anche una tripla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel. Da notare anche la presenza di iOS 16, con la versione 17 in arrivo e costanti aggiornamenti da parte di Apple che permette un accesso completo ai suoi servizi tramite lo smartphone.

Con la nuova offerta eBay in corso in questo momento è possibile acquistare iPhone 14 Pro al prezzo scontato di 1.019 euro, con uno sconto di 320 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store per le versioni con colorazioni nero e viola e memoria da 128 GB.

Da notare, inoltre, che, scegliendo di pagare con PayPal, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi, andando a dilazionare la spesa per lo smartphone per un periodo di tempo più lungo. L’offerta è disponibile solo per poche unità e per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.