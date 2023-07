iPhone 14 Pro: con QUEST'OFFERTA è da prendere subito

Trovare un iPhone 14 Pro a prezzo realmente scontato non è semplice: per questo motivo, questa nuova offerta eBay è da cogliere al volo. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 1.019 euro, con un ulteriore taglio rispetto al prezzo consigliato. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Lo sconto è valido per le colorazioni Nero e Viola (vi basta cliccare sulla colorazione desiderata per raggiungere la pagina dedicata all’offerta).

iPhone 14 Pro in offerta a questo prezzo è un vero best buy

Con iPhone 14 Pro si va sul sicuro: lo smartphone garantisce prestazioni eccellenti, tanta efficienza e un supporto costante da parte di Apple. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il SoC Apple A16 Bionic, garanzia di performance al top del mercato.

Da notare che il display include la nuova Dynamic Island, nuovo tratto caratteristico degli iPhone. La scheda tecnica comprende anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro al prezzo scontato di 1.019 euro. Si tratta di un’occasione imperdibile per mettere le mani sul nuovo smartphone di Apple con una spesa ridotta. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi scegliendo di pagare con PayPal. La promozione è valida per le colorazioni Nero e Viola. Lo sconto applicato allo smartphone di Apple resterà attivo solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.