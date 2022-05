iPhone 14 Pro: ci sarà una "vecchia-nuova" colorazione Gold?

Sappiamo tutti che Apple sta lavorando alla nuova line-up di melafonini; la serie iPhone 14 dovrebbe arrivare sugli scaffali nel corso del prossimo autunno. Adesso poi, i vari produttori di accessori (cover, pellicole e via dicendo) stanno rilasciando sul web informazioni preziose sui futuri terminali dell’OEM di Cupertino. Cosa significa ciò? Semplice: che il design è giò stato deciso.

Come abbiamo letto e ipotizzato più volte, quest’anno vedremo ben quattro modelli, come da tradizione. Non ci sarà un modello Mini ma vedremo due Max e due standard, anche se quello “Max non Pro” potrebbe avere il moniker “Plus“.

Inutile dire che la gamma Pro sarà quella più interessante e capace di canalizzare la maggior attenzione; mentre i primi due modelli disporranno di un design old style, le iterazioni più costose rappresenteranno un cambio stilistico non da poco. Ci saranno due dimensioni (6,1 e 6,7″) e ora apprendiamo che potrebbe esserci anche un nuovo color “oro”.

iPhone 14 Pro Dark Gold?

L’ultima indiscrezione trapelata sul web afferma che, oltre al silver, grafite, Sierra Blu, ci sarà una versione dorata (come sempre) ma con un look molto differente. Sembra quasi un “oro scuro” simile alle opzioni che avevamo con gli iDevice di qualche anno fa. Ricordate “Champagne Gold”?

Basta vedere l’immagine che abbiamo allegato per vedere una tinta d’oro più scura e un effetto “giallo rame”; questa linea di colori è simile a quella che avevamo un tempo. Le nuove “gold edition” sono molto tenui, quasi attenuate rispetto al passato. Che ne pensat? Vi piacerebbe così?

Non di meno, fra le notizie correlate, sappiamo che ci sarà un foro e una pillola al posto del notch, una lente wide da 48 megapixel e una selfiecam aggiornata con FaceTime HD più veloce.

