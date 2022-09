iPhone 14 (Pro) a RUBA su Amazon: ecco i modelli ancora disponibili

I nuovissimi iPhone 14 e 14 Pro sono andati letteralmente a ruba su Amazon. Praticamente, la stragrande maggioranza dei modelli risulta già soldout, sebben si sia ancora in fa di preordine. Sei però ancora in tempo per scegliere uno dei modelli ancora disponibili, che potresti comprare anche a rate, seguendo la nostra guida speciale.

Dovrai però fare in fretta e scegliere, ci sono sempre meno melafonini della mela morsicata a disposizione. Ecco quelli rimasti ad oggi (13 settembre).

iPhone 14 e 14 Pro: ecco quelli ancora disponibili su Amazon

Il modello Pro Max, per il momento, su Amazon è completamente sold out. Non c’è alcuna versione disponibile, nemmeno scendendo a compromessi con taglio di memoria e colore: niente.

Rimane qualcosa del modello Pro, ma è evidentemente in rapido esaurimento anche questo:

Più semplice reperire il modello standard e Plus, che sono quasi tutti ancora a disposizione. Del resto, quest’anno sembra che l’edizione base, data la sua somiglianza tecnica al predecessore, sia quella meno desiderata.

iPhone 14

128GB a 1029€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Blu

256GB a 1159€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Blu

512GB a 1419€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

modello Plus

128GB a 1179€ : Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

256GB a 1309€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

512GB a 1569€: Mezzanotte, Viola, (PRODUCT)RED, Azzurro

Scegli il tuo melafonino prima che finiscano i modelli più richiesti. Acquistando su Amazon godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni a partire dalla fine dei preordini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.