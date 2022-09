iPhone 14: come prendere QUALSIASI modello a rate da Amazon

I nuovi iPhone 14, anche in versione Plus, Pro e Pro Max, sono disponibili ormai in preordine da qualche giorno. Desideri acquistarlo, ma non hai voglia di spendere una cifra importante tutta insieme? Approfitta della possibilità di prenderlo a rate da Amazon, sfruttando la partnership con COFIDIS. Una pratica possibile per tutti: puoi fare richiesta e conoscere l’esito nel giro di pochi minuti. Lo ricevi a casa con spedizioni rapide e gratuite, a partire dalla fine dei preordini. Come fare? Te lo spiego in pochissimi step.

iPhone 14: come prenderlo a rate da Amazon

Come funzionano i pagamenti a rate sul colosso dell’e-commerce? Semplicissimo: tramite una linea di credito, offerta dall’istituto finanziario COFIDIS. Si tratta di un vero e proprio fido, che si “scarica” quando acquisti con dilazione di pagamento e poi si ricarica con ogni rata versata. Lo richiedi una sola volta e poi rimane sempre aperto, a meno di problemi con i pagamenti o disdetta del contratto. Ecco come utilizzarla in caso di acquisto di nuovi melafonino.

Innanzitutto, devi decidere quale modello vuoi acquistare, tenendo a mente un dettaglio: se acquisti per la prima volta a rate su Amazon, tramite COFIDIS, non puoi spendere un importo superiore a 1500€. Diversamente, se hai già una linea di credito aperta, puoi loggarti nella tua pagina personale e fare una richiesta di “aumento di fido”.

Scegli dall’elenco seguente – in base anche alla disponibilità in stock – il modello che vorresti acquistare:

iPhone 14

128GB a 1029€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Blu

256GB a 1159€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Blu

512GB a 1419€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

modello Plus

128GB a 1179€ : Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

256GB a 1309€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

512GB a 1569€: Mezzanotte, Viola, (PRODUCT)RED, Azzurro

modello Pro

modello Pro Max

Dopo averlo scelto, continua verso il completamento dell’ordine: al momento di scegliere il metodo di pagamento, seleziona “paga a rate con COFIDIS” e segui le istruzioni. Nel giro di pochi minuti, conoscerai l’esito del finanziamento e potrai completare l’acquisto. Ovviamente, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Ricorda: la fine del periodo di preordine è prevista per il 16 settembre per i modelli standard, Pro e Pro Max. L’edizione Plus sarà disponibile invece dal 7 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.