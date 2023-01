iPhone 14 Pro (128 GB): il prezzo CROLLA su Amazon

iPhone 14 Pro è il telefono del momento: tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Parliamo di uno smartphone unico, potente, veloce, con un design all’avanguardia, con la Dynamic Island (il nuovo notch 2.0 che ha stravolto le carte in tavola), con un processore di bordo veloce e performante e con un modem 5G all’interno che vi consentirà di scaricare file, film, foto e canzoni in pochissimi secondi.

Girovagando su Amazon questa mattina, ci siamo accorti che la variante da 128 GB dorata si trova in super sconto: è scesa infatti a soli 1305,34€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Ci troviamo di fronte ad un costo veramente unico per uno smartphone che, fino a poche settimane fa, è stato introvabile ovunque.

iPhone 14 Pro: il più potente, per i content creator

Vi elenchiamo di seguito i numerosi vantaggi che si hanno acquistandolo da Amazon; in primo luogo c’è la consegna gratuita e veloce; senza spendere un singolo centesimo in più, il device sarà a casa vostra in pochissimi giorni.

C’è i reso gratuito (per qualsiasi evenienza) entro un mese dall’acquisto e volendo, si può anche dilazionare il pagamento del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

C’è poi la doppia garanzia: quella di Apple da un lato, quella di Amazon dall’altro, con assistenza tecnica dedicata e attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 14 Pro è veloce, reattivo, ha un’ottima fotocamera di base, con lenti aggiuntive uniche che sono in grado di girare video in 4K HDR, ma non solo. Volendo troviamo il ProRAW e il ProRES, due formati pensati per i professionisti dell’immagine. Capite bene che è un dispositivo unico per i content creator: oggi lo trovate a 1305,34 al posto di 1385,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.