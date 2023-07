iPhone 14 Pro (128 GB) Gold: sconto FOLLE del 14% su Amazon

Oggi vi parliamo di un melafonino veramente unico nel suo genere, il top di gamma dell’intera line-up di casa Apple. Di fatto, con l’annuncio dell’iPhone 14 Pro, l’azienda di Cupertino ha nuovamente stupito il pubblico, portando l’esperienza utente a un nuovo livello di eccellenza. Questo nuovo gioiello tecnologico combina un design mozzafiato, funzionalità avanzate e una potenza straordinaria e riesce a donare un’esperienza utente senza precedenti. Lo trovate, nella colorazione Gold e con 128 GB di memoria interna, a soli 1157,99€ al posto di 1339,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone 14 Pro: l’ammiraglia più incredibile

iPhone 14 Pro vanta un design rinnovato che lascia senza parole. Con un corpo sottile e sinuoso realizzato in una lega di alluminio serie 7000 e vetro ceramico ultraresistente, l’estetica del dispositivo è semplicemente sbalorditiva. Il display è un OLED da 6,7 pollici con una risoluzione cristallina e colori vivaci che catturano l’occhio. Inoltre, grazie alla tecnologia ProMotion, il display supporta un refresh rate di 120 Hz, garantendo una fluidità e una reattività senza precedenti.

Il device si posiziona come una vera e propria macchina fotografica professionale nel palmo della tua mano. Il sistema di ottiche posteriori è composto da tre sensori da 16 megapixel ciascuno, che offrono una qualità delle immagini senza compromessi. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale e all’algoritmo di elaborazione delle immagini, è possibile ottenere scatti straordinari in condizioni di luce sfavorevoli o in ambienti di difficile ripresa. Inoltre, supporta la registrazione di video in ProRES, lo standard cinematografico di alto profilo.

Sotto il cofano, l’iPhone 14 Pro è alimentato dal nuovissimo processore A16 Bionic, progettato su misura per offrire prestazioni eccezionali. Grazie alla sua architettura avanzata e all’integrazione di una unità di elaborazione neurale (NEU), esegue una velocità di calcolo senza precedenti e una gestione energetica ottimizzata. Questo si traduce in un’esperienza utente fluida e reattiva, indipendentemente dalle applicazioni o dai giochi che si utilizzano.

Non perdete troppo tempo e fate vostro questo gioiello a soli 1157,99€ su Amazon; volendo, potrete anche dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.