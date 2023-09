iPhone 14 Pro (128 GB) a meno di 1099€: oggi è da prendere al volo

Oggi vogliamo consigliarti uno smartphone di casa Apple veramente sensazionale: si chiama iPhone 14 Pro ed è l’ultima ammiraglia del colosso di Cupertino. Certo, mancano pochissimi giorni al lancio dei nuovi modelli ma sappiate che questi ultimi avranno un costo veramente esagerato, oltre che funzionalità avanzatissime ma che non giustificheranno – per moltissime persone – l’upgrade dall’iterazione del 2022. Di fatto, il 14 Pro, con i suoi 128 GB di memoria, il chip Apple Bionic A16 e le sue fotocamere di punta, è uno dei gadget più venduti dell’ultimo anno. Adesso, con lo sconto folle di Amazon e il prezzo di soli 1099,00€, spese di spedizione incluse, non potrai proprio lasciartelo sfuggire. Se cerchi un gadget che ti duri a lungo, lui farà al caso tuo.

iPhone 14 Pro: la scelta ideale

Questo smartphone di Apple è veramente incredibile; vanta uno schermo OLED Retina XDR da 6,1″ con cornici contenute e Dynamic Island per celare i sensori, la selfiecam e molto altro ancora. Il look è futuristico e le immagini sembreranno prender vita grazie alla tecnologia ProMotion. Non dimenticate che sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, coadiuvato da un hardware di punta e da una batteria che dura un giorno intero con un utilizzo intenso. Si ricarica sfruttando il cavo Lightning o mediante la wireless charging e o il MagSafe.

Come non citare poi la fotocamera: ci sono tre sensori che girano video in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES, ma non solo: scattano foto assurde in ProRAW per un’elaborazione senza eguali. Ottimo il frame in acciaio inossidabile e il retro in vetro satinato che dona un look premium al telefono. Con un prezzo di soli 1099,00€, spese di spedizione incluse, questo iPhone 14 Pro è il miglior melafonino da comprare oggi su Amazon se volete il top in super sconto: non lasciatevelo sfuggire.

Vuoi conoscere il prezzo di oggi di iPhone 14 Pro 128GB su tutti i principali store italiani e stranieri? Segui il link e visita : puoi risparmiare su questo smartphone fino a €134 rispetto al suo prezzo medio, selezionando la promozione di PhoneClick!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.