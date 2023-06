iPhone 14 Plus: tanta sostanza ed eleganza, ad un prezzo sensazionale (solo 979€)

iPhone 14 Plus è uno dei batteryphone più esclusivi di sempre; è dotato di un chipset all’avanguardia, di uno schermo risoluto e performante, ha una batteria eccellente, un comparto fotografico di punta e un design alla moda. Grazie agli sconti presenti su Amazon lo pagherai solo 979,00€ nella sua iterazione Midnight da 128 GB. Sappiate che ci sono altre colorazioni disponibili sul noto sito di e-commerce, una più bella dell’altra.

Grazie ad Amazon avrai diritto alle spese di spedizione gratuite, la consegna sarà celere e immediata, potrai dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e, perché no, sarai anche supportato nel servizio post vendita dagli esperti del sito con tanti vantaggi esclusivi. Citiamo il reso gratuito entro un mese in caso di gravi problematiche, la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, quella di un anno con Apple valida in tutti gli Apple Store. Cosa si può volere di più?

iPhone 14 Plus: l’ammiraglia che devi comprare oggi

L’iPhone 14 Plus si distingue per il suo design all’avanguardia. Rispetto al passato, la compagnia ha apportato importanti modifiche al fattore di forma, riducendo al minimo le cornici e aumentando l’area dello schermo. Ciò si traduce in un display ancora più ampio e coinvolgente, che permette agli utenti di godere appieno delle loro attività multimediali e interazioni digitali. Inoltre, il dispositivo presenta un corpo sottile e leggero nonostante le dimensioni generose, con materiali di alta qualità che offrono una sensazione di robustezza e lusso. Vanta un display OLED da ben 6,7 pollici. I vostri contenuti saranno più vibranti e luminosi che mai e godrete di un’esperienza davvero molto simile a quella che si avrebbe con un mini tablet.

Sotto la scocca si trova un processore A15 Bionic, che rappresenta un salto significativo in termini di potenza e prestazioni. Questo chip è progettato con una tecnologia avanzata che garantisce una maggiore velocità di elaborazione e un’efficienza energetica superiore. Gestisce benissimo compiti impegnativi come il gaming avanzato, l’editing video e l’intelligenza artificiale con facilità.

Infine, citiamo le funzionalità di sicurezza avanzate, come il riconoscimento facciale Face ID, che assicura un accesso sicuro e conveniente al dispositivo. È anche compatibile con le reti 5G, che permettono di fornire una connettività ultraveloce così da avere un’esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni. A soli 979,00€ al posto di 1179,00€ questo iPhone 14 Plus è il best buy del giorno su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.