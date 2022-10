iPhone 14 Plus: sì, Apple ha ridotto gli ordini

Purtroppo è vero: Apple ha ridotto gli ordini di iPhone 14 Plus con i suoi fornitori e produttori a causa di una domanda molto bassa. Dopo pochissime settimane dalla messa in vendita dello smartphone in questione, l’OEM di Cupertino si è trovato a dover prendere una decisione inaspettata, quanto pesante.

Pare che la compagnia abbia ridotto la produzione dello stesso. A riportarlo ci ha pensato un report del DigiTimes. Secondo tale documento, si legge che molte catene di approvvigionamento e operatori abbiano ricevuto disposizioni da parte di Tim Cook nel tagliare la filiera produttiva dell’iPhone 14 Plus di un buon 14%. Questo perché pare che la mela voglia spostare la produzione dei gadget non premium per destinare più risorse a iPhone 14 Pro e 14 Pro Max che stanno avendo una domanda superiore alle aspettative.

iPhone 14 Plus: perché non vende?

C’è da dire una cosa: le vendite di questo “padellone” sono state superiori a quelle di iPhone 13 Mini, per,lomeno in Cina. Negli altri mercati invece, le spedizioni sono state quasi ridicole. Pensate che il modello da 5,4 pollici dello scorso anno ha fatto di meglio. Questo ha fatto sì che Apple aggiustasse il tiro prima che si facesse “troppo tardi”. Molte fonti del DigiTimes suggeriscono che la compagnia ha dovuto ridurre le spedizioni a 10 milioni entro il 2022.

Anche l’analista di settore Ming-Chi Kuo ha recentemente dichiarato che la strategia di Apple per il 2022 si è rivelata essere fallimentare. I preorder di iPhone 14 Plus sono stati peggiori di quelli di iPhone SE (2022) e iPhone 13 Mini. L’azienda ha così deciso di ridurre gli ordini dei modelli standard per concentrarsi su quelli più costosi.

Ad ogni modo, le spedizioni della mela saranno comunque ottime entro fine anno. Si dice che la compagnia manterrà un totale di 85-90 milioni di pezzi spediti entro il 2022.

Onestamente, noi lo reputiamo un prodotto meraviglioso: certo, un po’ banale visto che è identico ad iPhone 14, ma ha un’autonomia spaventosa, quasi inaudita. Lo trovate a 1309,00€ nella versione azzurra con 256 GB di spazio interno.

