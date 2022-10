iPhone 14 Plus: quello che ha più senso?

In questi giorni ho avuto modo di provare l’intera line-up iPhone 14 che comprende un modello basico, un Plus, un pro e un pro max. Io sono un grande fan della mela ma quest’anno ho avuto veramente poco interesse nello scoprire i nuovi modelli. Sarà un po’ per noia, sarà un po’ per via del fatto che i nuovi prodotti sono troppo simili ai precedenti, ma questo è. Avendo gli provati però, sono pronto a darvi un giudizio molto rapido su quale conviene comprare oggi giorno, per un semplice motivo la batteria. Avrete già capito che la versione in questione di cui vi parlerò è la famigerata serie Plus.

iPhone 14: le sue caratteristiche

Lo smartphone in questione ha un pannello da 6,7“, quindi abbastanza generoso per gli standard moderni ma presenta un design identico in tutte per tutto a quello di iPhone 14 e quindi iPhone 13. È solo più grande e questo pensavo fosse un particolare da poco ma in realtà non è così. In primo luogo dobbiamo segnalare che per le persone che hanno problemi di vista o che vogliono semplicemente godere al meglio dei propri contenuti, lui è una soluzione vincente. Qualcuno potrebbe dire: “forse è meglio un pro max dello scorso anno“ ed effettivamente non sbaglierebbe. Tuttavia, lui fa della batteria la sua killer feature. Sì, avete capito bene. Dura un’infinità. Potete fare addirittura due giorni di uso intenso con una singola carica che, per gli standard moderni, è fantascienza senza troppi giri di parole.

Le performance sono eccellenti, ma d’altronde lo sono anche quelle iPhone 14 e quindi di iPhone 13. Il processore è sempre l’Apple Bionic A15 ma questa volta c’è un core attivo in più. Cosa cambia nel quotidiano? Quasi nulla, fidatevi. Però è bene sapere che c’è. Non di meno, il sistema fotografico è in grado di garantire prestazioni da paura e per un uso standard o anche professionale, è eccellente. C’è la modalità azione, la modalità cinema, ci sono gli stili fotografici e non solo. Lui è un vero top di gamma che però a un prezzo generoso: 1309,00 € per la versione con 256GB non sono certo pochi, ma sappiate che potrete dell’ottima garanzia dell’azienda e di quella di Amazon che vi promette tranquillità assoluta per ben due anni.

La bellezza di comprare un qualcosa da Amazon risiede anche nell’eccelso supporto tecnico dei tecnici del sito, sempre pronti a supportarvi ed aiutarvi in caso di problematica. Non pensateci troppo; se volete un nuovo device di Apple che vi permetta di stare tranquilli anche quando fate un weekend fuori porta, allora lui sarà la soluzione che farà al caso vostro. Il prezzo supererà anche i 1000 € ma sappiate che ne varrà la pena. È un prodotto che sarà aggiornato per i prossimi sei o sette anni.

