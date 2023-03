iPhone 14 Plus Product (RED) a meno di 1000€: l'offerta del giorno

Uno degli smartphone più ambiti dell’ultimo periodo è sicuramente iPhone 14 Plus, un prodotto dalla batteria generosa, dallo schermo di grandi dimensioni e con un cuore interno potentissimo. Ci riferiamo ovviamente, al chip Apple bionic A15 con modem 5G integrato, una vera prodezza dell’ingegneria moderna. Il dispositivo in questione vanta specifica Premium in un form factor a noi familiare. L’estetica di questo prodotto infatti, richiama quella dell’iPhone 14 e quindi dell’iPhone 13 e 13 mini. Il prezzo di oggi però, ci ha lasciato veramente a bocca aperta: solo 999,99 € al posto di 1179,00 €. Capite bene che il risparmio è davvero enorme per uno dei gadget di ultima generazione del colosso di Cupertino.

iPhone 14 Plus: a meno di 1000€ è da comprare adesso

Grazie ad Amazon riceverete le spese di spedizione compresa nel prezzo del gadget e in più, se avrà accesso alla consegna veloce in pochissimi giorni. In poche parole quindi, potrete usufruire di questi e tanti altri vantaggi grazie al noto Store di e-commerce americano. Come non citare la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un anno, di dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate con il sistema interno al sito e in micro pagamenti grazie a Cofidis. Dulcis in fundo, segnaliamo la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica usata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

IPhone 14 Plus ha un’autonomia spaventosa, davvero esagerata per quello che offre. Lo smartphone è infatti un batteryphone di nuova generazione che ci ha stupito sin dal suo primo utilizzo. Lo schermo è un pannello OLED da 6,7” con supporto alla frequenza di aggiornamento pari a 60 Herz.

Sotto la scocca infine, batte un potente processore Apple Bíonic A15 che fa girare fluidi tutti i giochi, ma anche tutte le applicazioni. Nonostante non sia un gaming phone, è perfetto per chi desidera un gadget generoso con cui vedere le serie TV in streaming, i video su YouTube ma anche giocare ai meravigliosi titoli presenti su Apple Arcade o scaricabili dall’App Store.

Insomma, iPhone 14 Plus si conferma un ammiraglia di primo livello, ottima per chi desidera il top a un giusto prezzo. A soli 999,99 € è imperdibile, vi consigliamo di approfittarne subito perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Vi ricordiamo che il modello in sconto presenta 128 GB di memoria interna ed è disponibile in colorazione Product Red, ma ci sono anche tante altre tinte meravigliose tra cui scegliere, compresa la nuovissima gialla.

