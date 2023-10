iPhone 14 Plus: prezzo SCONTATISSIMO su Amazon, tuo con soli 899€

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale; il potentissimo batteryphone del 2022, iPhone 14 Plus, nella sua iterazione Midnight con ben 128 GB di memoria interna, si porta a casa con soli 899,00€, spese di spedizione incluse. A questo prezzo è difficile trovare di meglio, anche perché il suo modello erede (iPhone 15 Plus) ha un costo decisamente molto più elevato.

Il nostro consiglio quindi, è sempre lo stesso: non lasciatevi scappare una simile offerta. Il costo contenuto, le dimensioni importanti, l’autonomia esagerata e la bellezza di un gadget con uno schermo OLED da 6,7″ sono gli elementi peculiari di un “best buy” senza compromessi, a nostro avviso. Se siete interessati quindi, non lasciatevi sfuggire questa promozione e fatelo vostro oggi prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.

iPhone 14 Plus: top di gamma senza compromessi

Con Amazon poi, avrete tantissimi vantaggi esclusivi: partiamo dal reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di gravi problematiche o di ripensamento, senza dimenticare la possibilità di godere di un anno di garanzia con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store per un anno, e quella di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore. Inoltre, potrete anche dilazionare l’importo complessivo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero. Cosa aspettate?

iPhone 14 Plus ha uno schermo Retina OLED da 6,7 pollici con cornici contenute, dispone di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G incluso, vanta due fotocamere da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto assurde anche al buio. Inoltre, l’autonomia è spaventosa: con una singola carica farete anche due giorni di utilizzo intenso. A 899,00€ dovete comprarlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.