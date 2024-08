iPhone 14 Plus: ora il prezzo giusto, ecco perché è l'iPhone da prendere oggi

iPhone 14 Plus diventa sempre più conveniente ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 689 euro, grazie a una nuova offerta eBay che consente di completare l’acquisto anche con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. La promozione include il Servizio eBay Premium e la Garanzia cliente eBay, con la massima sicurezza in fase d’acquisto per gli utenti. La versione in offerta è quella da 128 GB. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 14 Plus: ecco perché conviene davvero

In questo momento, iPhone 14 Plus diventa la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone ma ha un budget ridotto, per gli standard degli smartphone di Apple. Il modello in questione è dotato di un display da 6,7 pollici e dell’ottimo SoC Apple A15 Bionic, garantendo prestazioni elevate, un’autonomia al top del mercato e la possibilità di sfruttare la comodità di un display grande.

Lo smartphone costa meno di iPhone 15 e, soprattutto, costa molto meno rispetto ad iPhone 15 Plus e ai modelli Pro. Si tratta della soluzione giusta, quindi, per tutti gli utenti alla ricerca del miglior iPhone da comprare per rapporto qualità/prezzo.

Con l’offerta eBay in corso, iPhone 14 Plus 128 GB è ora disponibile al prezzo scontato di 689 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e completare l’acquisto. La consegna è sempre gratuita. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.