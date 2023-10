iPhone 14 Plus: nuovo MINIMO su Amazon, è da prendere subito (anche a rate)

Continua il calo di prezzo di iPhone 14 Plus che, grazie alla nuova offerta Amazon di oggi, è acquistabile al nuovo prezzo minimo storico. Lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 849 euro per la versione da1 128 GB. Da notare che c’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta proposta è possibile cliccare sul bottone qui di sotto. Ci sono varie colorazioni tra cui scegliere.

iPhone 14 Plus al minimo storico su Amazon: è un best buy

Con iPhone 14 Plus si va sul sicuro. Lo smartphone abbina prestazioni ottimali con un’autonomia da top assoluto. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici e il potente SoC Apple A15 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti e tanta efficienza. C’è una doppia fotocamera posteriore oltre alla possibilità di utilizzare iOS 17.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 Plus al prezzo scontato di 849 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili senza interessi. Lo sconto porta lo smartphone al nuovo prezzo minimo storico. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto, con la possibilità di scegliere tra varie colorazioni.

Puntare oggi su iPhone 14 Plus, in offerta al minimo storico, è la soluzione giusta per ottenere prestazioni elevate e tanta autonomia. Lo smartphone di Apple garantisce anche un risparmio netto rispetto a iPhone 15 Plus che costa quasi 300 euro in più a parità di storage, aggiungendo poche novità significative rispetto alla generazione precedente. Si tratta, quindi, di un’offertad a cogliere al volo.

