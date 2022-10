iPhone 14 Plus non convince: Apple ferma la produzione

Brutte notizie per Apple: pare che la compagnia abbia dovuto interrompere la produzione di iPhone 14 Plus a causa della bassissima domanda da parte dell’utenza. Tim Cook sta pianificando bene le prossime mosse anche se il futuro iPhone 15 Plus sembra essere già in cantiere. Verrà interrotto anche lui?

Secondo Apple, iPhone 14 Plus doveva essere un successo su tutti i fronti: si tratta dell’iPhone “economico” (per modo di dire) più grande che la mela abbia mai realizzato. Doveva soddisfare tutti coloro che desiderano telefoni dagli schermi grandi e con batterie infinite. Purtroppo, complice il prezzo salatissimo, il prodotto non riesce ad ottenere il successo sperato, anche se è eccellente. Il sito The Information, che cita fonti interne all’azienda, riporta che Apple ha appena richiesto la sospensione della produzione del suddetto smartphone. Si legge poi che “il suo team di approvvigionamento rivaluta la domanda del prodotto“.

iPhone 14 Plus: che cosa sta succedendo?

Il suddetto flagship è approdato sul mercato lo scorso 7 ottobre ma i preordini sono partiti lo scorso settembre. Inizialmente la domanda era bassa, poi in concomitanza del lancio, sembrava che si stesse riprendendo e adesso invece, sembra essersi stoppata del tutto. La compagnia ha dovuto sospenderne la produzione, secondo quanto si legge.

Pare che la compagnia voglia dedicarsi alla realizzazione dei modelli Pro che continuano a vendere “come il pane”, nonostante i prezzi elevati. Curiosamente, iPhone 12 mini e 13 mini che avevano segnato dei record in negativo, sono stati battuti dal nuovo gigante non Pro del colosso di Cupertino.

Eppure è strano: i modelli mini non vendevano (forse per lo schermo troppo piccolo e la batteria troppo contenute), ma il Plus che ha uno schermo enorme e una batteria semplicemente esagerata perché non convince? Diverse fonti provenienti dalla catena di approvvigionamento suggeriscono che la compagnia potrebbe aver chiesto ai suoi fornitori di “interrompere immediatamente la produzione [di iPhone 14 Plus]“.

Quali sono i motivi? Ad oggi è impossibile dirlo. iPhone 14 Plus è eccellente sotto tutti i punti di vista ma ha un prezzo troppo, troppo, troppo alto e vicino a quello di iPhone 13 Pro Max che, per certi versi, è ancora superiore sulla scheda tecnica. Lo portate a casa infatti, a 1246,72€ da Amazon (versione da 128 GB).

Dulcis in fundo, sembra che iPhone 15 Plus sia ancora nei piani della mela, ma tutto può cambiare. Staremo a vedere.

Se desiderate un iPhone 14 Plus, magari con 256 GB di memoria così che possa durarvi nel tempo, vi suggeriamo di prenderlo da Amazon a 1309,00€ con spede di spedizione incluse.

