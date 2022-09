iPhone 14 Plus: ne venderanno "a vagonate", ecco perché

Ieri Apple ha presentato i nuovi iPhone 14. Parliamo della nuova linea di telefoni dell’azienda di Cupertino che presenta importanti caratteristiche tecniche, dispone di una gamma Pro pensata per i professionisti dell’immagine e di una line Up basica più mainstream. In questo articolo vogliamo focalizzarci su iPhone 14 plus, un modello inedito che prende il posto del modello da 5,4”.

iPhone 14 plus assicura più di un giorno di autonomia con una singola carica, a una funzione di sicurezza pensata per salvarmi la vita e riesce scattare fotografie spettacolari anche quando la luce è poca.

iPhone 14 plus: grande, molto graaaaande

Questo gioiello è la versione “maxata” gli iPhone 14. Presenta le medesime dimensioni del pro max (6,7”) ma ha una batteria esageratamente spaventosa. La fotografia sarà un gioco da ragazzi grazie alla Night mode che vi permetterà di scattare come dei veri professionisti anche al buio. È arrivato in cinque colorazioni splendide, ma ammettiamo che quella blu che sembra quasi un color “grigio ghiaccio” ci ha colpito tantissimo. Molto elegante quella Purple che siamo sicuri farà felici moltissimi di voi. E realizzato in alluminio aerospaziale e gode di un brillante display super retina XDR. È ancora più resistente grazie al ceramic shield ma il motivo per cui tutti lo compreranno è legato all’autonomia che promette di essere la più generosa mai vista a bordo di un iPhone. L’azienda promette fino a 26 ore di riproduzione video. Si ricarica via cavo Lightning, in modalità wireless oppure con la MagSafe charging.

Lo potete preordinare su Amazon e noi vi metteremo il link non appena sarà disponibile. Se volete il Pro Max dello scorso anno invece, sappiate che si trova a 1369,00€ al posto di 1409,00€ nella versione con 256 GB.

Pensate che c’è anche un sistema che rileva di incidenti e chiamo i soccorsi in caso di pericolo. Davvero evoluto è davvero intelligente.

