iPhone 14 Plus: le vendite non convincono nemmeno dopo il lancio

Sembra che le vendite di iPhone 14 Plus non stiano convincendo. Alcuni analisti parlano di stime di spedizioni “inferiori al previsto” anche dopo il debutto avvenuto una settimana fa.

Oramai è passata una settimana dalla messa in commercio del nuovo gigante non Pro di casa Apple. Mentre i dispositivi premium sono super apprezzati in tutti i mercati, le varianti basiche da 6,1 e 6,7 pollici non stanno decollando. Le vendite non convincono, in entrambi in casi e da un rapporto appena emerso in rete scopriamo che Apple potrebbe ridurre le scorte e gli ordini di componenti per questi due device già a partire da questo mese, così da concentrare tutte le risorse nei gadget più potenti (e costosi).

iPhone 14 Plus: perché non convince?

Sembra che il rapporto appena emersi del DigiTimes faccia riferimento ad una risposta “entusiasta” per la gamma Pro, ma altre fonti riferiscono che ci sono differenze nelle performance finanziarie per i modelli non premium. Tuttavia, la variante base da 6,1″ potrebbe vendere quanto iPhone 13 del 2021. C’è un po’ di confusione in merito, lo ammettiamo.

Di fatto, se le spedizioni di iPhone 14 e 14 Plus rimarranno stabili a breve, la compagnia di Cupertino potrebbe decidere di ridurre gli ordini per concentrare più risorse nella line-up che vende di più. Inoltre, se Apple taglierà gli ordini in maniera così aggressiva, si dice che le vendite della versione vanilla potrebbe anche diminuire. Si parla proprio di “domanda fiacca”.

Ci sono molti rapporti di diversi analisti che affermano come iPhone 14 e 14 Plus non abbiano soddisfatto – da un lato – le aspettative dell’azienda, dall’altro, la fantasia degli utenti. Addirittura, il Plus, sebbene sia un batteryphone spaziale e unico, non riesce a reggere il passo nemmeno di iPhone SE (2022) e iPhone 13 mini, due gadget che non hanno certo brillato per performance finanziarie. Ross Young afferma che gli ordini di display per iPhone 14 sono diminuti del 38% rispetto a quelli di iPhone 13 nello stesso periodo. In più, i nuovi device perdono valore con una velocità incredibile rispetto ai top dello scorso anno.

Se volete il Plus però, noi ve lo consigliamo solo se cercate un prodotto che abbia un’autonomia “fuori dalla norma”: si possono fare anche due giorni di utilizzo stress con questo dispositivo. Lo trovate su Amazon a 1309,00€ con 256 GB e in colorazione azzurra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.