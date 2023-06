iPhone 14 Plus: la versione Product (RED) è in SUPER SCONTO su Amazon (-17%)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Apple semplicemente sensazionale; è un batteryphone in tutto e per tutto, dotato di caratteristiche di altissimo livello, di un design mozzafiato che non passa mai di moda, con uno schermo OLED grande e generoso, ricco di dettagli e con un comparto software adeguato. iPhone 14 Plus viene venduto e spedito da Amazon e la versione che vi segnaliamo oggi (quella Product RED con 128 GB di memoria interna) costa solo 979,00€, con uno sconto esagerato rispetto al valore di listino (parliamo del 17% in meno). Non perdete questa fantastica occasione e fate vostro questo gioiello prima che finiscano le scorte disponibili sul noto sito di e-commerce americano o prima che termini la promozione.

iPhone 14 Plus: il telefono più incredibile di Apple

L’ammiraglia di Apple presenta un design veramente mozzafiato: è interamente costruito in alluminio riciclato con una back cover in vetro super resistente e unpannello anteriore in Ceramic Shield. Il display è semplicemente unico: troviamo uno schermo OLED da 6,7 pollici con notch di piccole dimensioni che cela i sensori e la selfiecam. Si vede benissimo in ogni contesto e in ogni condizione di luce. Sotto la scocca batte un potente processore Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato che fa girare fluidi tutti i software e tutte le applicazioni. Il comparto fotografico poi, è eccezionale: ci sono due sensori da 12 Megapixel ciascuno che consentono di scattare fotografie assurde anche al buio e girano video in 4K HDR Dolby Vision. La sua killer feature è però la batteria: iPhone 14 Plus ha un’autonomia sensazionale.

Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo del device; viene venduto e spedito da Amazon e la consegna sarà celere e immediata. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate? A soli 979,00€ al posto di 1179,00€ è un super best buy: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.