iPhone 14 Plus in offerta su Amazon: è il nuovo MINIMO STORICO (anche in 5 rate)

iPhone 14 Plus è lo smartphone Apple da prendere oggi: con la nuova offerta Amazon, infatti, il dispositivo è ora disponibile al prezzo scontato di 699 euro, con la versione da 128 GB (disponibile solo in alcune colorazioni) che torna al minimo storico sullo store. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per sfruttare l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto.

iPhone 14 Plus: un vero best buy su Amazon

Con iPhone 14 Plus è possibile mettere le mani su di uno smartphone completo, veloce, con un’autonomia e un supporto software al top. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic. C’è anche una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS. Il modello in offerta è dotato di 128 GB di storage.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 Plus al prezzo scontato di 699 euro e con possibilità di pagare in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta e acquistare lo smartphone al nuovo minimo storico sullo store basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni dello smartphone di Apple. L’offerta è l’occasione giusta per poter completare l’acquisto dello smartphone di Apple con una spesa contenuta.

In questo momento, iPhone 14 Plus rappresenta un’alternativa molto interessanti ai più costosi iPhone 15 e iPhone 15 Plus, permettendo a tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone della casa di Cupertino di mettere le mani su un modello con display di grandi dimensioni e con una super autonomia.