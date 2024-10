iPhone 14 Plus in offerta al minimo storico: adesso è davvero un best buy

iPhone 14 Plus diventa, improvvisamente, il best buy della gamma Apple. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECKWEEK24, infatti, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 683 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico, con possibilità di acquisto in 3 rate con PayPal e con 24 mesi di garanzia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi completare l’acquisto prima che la promo termini.

iPhone 14 Plus: potenza e autonomia al top

Con iPhone 14 Plus è possibile mettere le mani su uno dei migliori smartphone per rapporto qualità/prezzo sul mercato. Tra le caratteristiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic. Il comparto fotografico include due fotocamere posteriori. Il sistema operativo è iOS.

Lo smartphone di Apple è in grado di garantire prestazioni eccellenti, in ogni contesto di utilizzo, un’autonomia al top del mercato (superiore ai modelli Pro Max) e la possibilità di sfruttare appieno tutto l’ecosistema Apple, con un accesso completo ai vari servizi dell’azienda di Cupertino. Il modello in offerta è dotato di 128 GB di storage.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHWEEK24 è ora possibile acquistare iPhone 14 Plus con un prezzo scontato di 683 euro e con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è disponibile tramite il box riportato qui di sotto. Il modello proposto in promo ha 24 mesi di garanzia. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e solo per poche unità dello smartphone.