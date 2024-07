iPhone 14 Plus: il prezzo crolla, ora costa solo 624€ con QUEST'OFFERTA

È il momento giusto per acquistare iPhone 14 Plus. Lo smartphone di Apple, infatti, cala di prezzo e diventa uno dei modelli più convenienti sul mercato. Con la nuova offerta eBay, infatti, è ora possibile acquistare iPhone 14 Plus con un prezzo scontato di 624 euro e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è legata all’utilizzo del codice sconto PSPRLUG24, da aggiungere al carrello prima di completare il pagamento. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.

iPhone 14 Plus: un best buy tra gli smartphone di Apple

Con iPhone 14 Plus è possibile mettere le mani su di un ottimo smartphone, con specifiche complete e un’autonomia al top. Si tratta della scelta giusta per la maggior parte degli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone a buon prezzo. La scheda tecnica comprende un display OLED da 6,7 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic. C’è anche una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti periodici da parte di Apple. Il modello in offerta dello smartphone ha 128 GB di storage.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRLUG24, è ora possibile acquistare iPhone 14 Plus 128 GB con un prezzo scontato di 624 euro e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello. Lo sconto è valido solo per poche unità.