iPhone 14 Plus: il batteryphone da acquistare oggi

Se siete alla ricerca di un uovo smartphone di casa Apple e desiderate un prodotto grande, generoso, con uno schermo risoluto, con cornici sottili e che si veda benissimo in ogni contesto, non possiamo non consigliarvi il meraviglioso iPhone 14 Plus che, nella sua iterazione color Midnight con 128 GB di memoria interna, costa solo 949,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Il prezzo è veramente interessante per un gadget che fa dell’autonomia la sua killer feature. Tuttavia, bisogna ammettere che anche le sue altre caratteristiche sono degne di nota. Citiamo infatti lo schermo Retina OLED da 6,7″ con notch che cela la selfiecam e i vari sensori 3D, il processore Apple Bionic A15 con modem 5G, i 6 GB di memoria RAM, lo storage da 128 GB, la costruzione in alluminio e in vetro con supporto alla wireless charging e alla MagSafe Technology, ma non solo.

iPhone 14 Plus: ha tutto e costa poco

Questo smartphone è destinato a restare in listino; di fatto, anche se di recente Apple ha presentato i nuovi iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, il telefono in questione gode di un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Di listino costerebbe oltre 1179,00€ ma capite bene che a 949,00€, spese di spedizione incluse, risulta più interessante che mai. Avrete diritto alla consegna celere e gratuita, oltre che immediata. Potrete dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio esterno di CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati).

C’è poi un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo e due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non lasciatevi sfuggire il meraviglioso iPhone 14 Plus da 128 GB color Midnight a soli 949,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.