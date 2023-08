iPhone 14 Plus: il batteryphone che cercavi, OGGI ad un prezzo WOW su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Apple dall’autonomia infinita, dalle prestazioni eccellenti e dal comparto fotografico premium che è in grado di fare magie, letteralmente. Si chiama iPhone 14 Plus ed è un’ammiraglia spaziale, un prodotto assolutamente esagerato sotto tutti i punti di vista, che farà felici tutti coloro che sono alla ricerca di un device che possa garantire un’autonomia di due giorni con una singola carica (ma non solo). Su Amazon costa 945,89€ grazie agli sconti e alle promozioni presenti sul sito; è un bel risparmio rispetto al valore iniziale di 1179,00€ che trovate sul portale ufficiale della compagnia. Ovviamente le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e avrete diritto ad altri vantaggi esclusivi.

iPhone 14 Plus: un prodotto di successo

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alla spese di spedizione comprese nel prezzo del dispositivo, la consegna sarà sempre celere e immediata, potrete dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con Cofidis e, cosa importantissima da non sottovalutare, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Fra le altre cose poi, citiamo i reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

iPhone 14 Plus è un telefono eccezionale, dotato di uno schermo OLED da 6,7″ con notch di piccole dimensioni (che cela la selfiecam e i sensori) e cornici ridotte; presenta un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e garantisce performance uniche e strepitose, oltre che prestazioni di alto profilo su tutta la linea. Si tiene bene in mano nonostante le dimensioni generose e ha una batteria che assicura due giorni di utilizzo intenso con una singola carica; non lasciatevelo sfuggire a soli 945,89€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Questo è veramente un ottimo gadget che vi farà lasciare a casa i powerbank.

