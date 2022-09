iPhone 14 Plus e 14 Pro Max hanno funzioni PAZZESCHE

Pochi giorni fa, Apple ha presentato quattro nuovi iPhone 14; c’è il modello basico da 6,1″, il Plus da 6,7″, il Pro e il Pro Max. La cosa curiosa è che le features di rilievo – isola dinamica a parte – sono presenti sia sul gigante vanilla che sul più potente Pro Max. Vediamo insieme una breve comparativa che vi aiuterà a scegliere il vostro nuovo device.

Differenze e somiglianze fra iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro Max

Come detto, capiamo prima di tutto le differenze fra i melafonini; iPhone 14 Pro Max dispone dell’AOD, della Dynamic Island, del SoC Apple Bionic A15, di una struttura in acciaio e vetro satinato, mentre iPhone 14 Plus è fatto in alluminio e vetro sulla back cover, ha un processore A15 con un core attivo in più, ha il notch e lo schermo non è ProMotion.

I colori sono i seguenti:

iPhone 14 Plus: Midnight, Starlight, Product (RED), Purple, Blue (in realtà è ghiaccio);

iPhone 14 Pro Max: Space Black (bellissimo), Silver, Deep Purple, Gold.

Cosa hanno in comune? Bhè tante cose, osserviamole insieme. Partiamo dallo schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici (uno ha il ProMotion e AOD, l’altro no); però vediamo:

compatibilità con la comunicazione satellitare;

Crash Detection;

Selfiecam identica migliorata con TrueDepth;

Resistenza agli schizzi e alle immersioni fino a 6 metri per 30 minuti (certificazione IP68).

Entrambi hanno versioni da 128, 256 o 512 GB. Il Pro ha un’iterazione da 1 TB.

Arriviamo alle fotocamere. Attenzione, quelle del Pro Max sono incredibili perché c’è la main camera da 48 Mega ma troviamo su entrambi i modelli: Zoom ottico 2x, Neural Engine, Deep Fusion, Smart HDR4, Portrait Mode, Light Studio mode, Night mode, stili fotografici, Cinema mode in 4K HDR a 30 fps, Action Mode.

Quale sarà la vostra scelta?

Parliamo ora di prezzi: iPhone 14 Plus si preordina a 1179,00€ con spedizione gratuita da Amazon. Il Pro Max invece, è andato a ruba. Troviamo solo il Pro da 6,1″ che parte da 1339,00€.

