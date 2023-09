iPhone 14 Plus da 128 GB: solo 949€ su Amazon, il batteryphone per eccellenza

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di casa Apple e non sapete cosa comprare, ma desiderate un iPhone dall’autonomia top e con un design all’ultimo grido, oggi vogliamo consigliarvi iPhone 14 Plus che, nella sua iterazione da 128 GB in colorazione azzurra, costa solo 949,00€, spese di spedizione incluse. Ovviamente lo trovate su Amazon e ciò implica che godrete di tantissimi vantaggi esclusivi. Uno fra tutti, la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati); ciò implica che l’importo totale del prodotto non graverà troppo sul vostro conto corrente. Dulcis in fundo, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e ad un anno di garanzia con il costruttore e due di garanzia con il rivenditore. Insomma, è un best buy su tutta la linea: non lasciatevelo sfuggire.

iPhone 14 Plus: il batteryphone del momento

Questo meraviglioso smartphone di Apple lo si sceglie per tantissimi motivi; ha un design alla moda in linea con il Mood del mercato, dispone di due fotocamere posteriori da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie assurde anche al buio. Presenta uno schermo OLED da ben 6,7 pollici con notch che cela selfiecam e sensori e, infine, dispone di una back cover che supporta la ricarica wireless e quella MagSafe. Non dimenticate poi che ha un’autonomia esagerata: con una singola ricarica si possono fare due giorni di utilizzo intenso senza il minimo problema.

iPhone 14 Plus quindi, è un ottimo prodotto che, anche se sta per venir sostituito dall’iPhone 15 Plus (la presentazione è prevista per il 12 settembre), alla cifra di soli 949,00€ al posto di 1179,00€ è un vero best buy su tutta la linea: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.