iPhone 14 Plus: con lui vi dimenticherete del caricabatterie (-6% su Amazon)

iPhone 14 Plus inizia a scendere lentamente di prezzo; certo, non ci troviamo di fronte ad un’offerta sensazionale come quelle che abbiamo visto pochi giorni or sono, ma è comunque degna di nota. La promozione vi permetterà di portarvi a casa un gioiello di smartphone dall’autonomia infinita.

Non stiamo scherzando; è uno dei batteryphone più incredibili di sempre. Se lo inizierete ad utilizzare vi scorderete anche del caricabatterie. Tanto, anche con un utilizzo intenso, tenderà a scaricarsi dopo un paio di giorni. Quasi follia, se pensiamo ai device competitor, ma lui fa della batteria la sua killer feature. Oggi lo potete pagare solo 1108,00€ al posto di 1179,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo.

iPhone 14 Plus: inizia a scendere di prezzo su Amazon

Il device è un vero e proprio gigante da 6,7 pollici. Lo schermo è OLED ma c’è il notch e il refresh rate è fermo a 60 Hz. No, non sarà come il pannello del Pro Max è comunque ottimo e si vede bene in ogni condizione di luce.

Sotto la scocca batte un potente cuore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e il comparto fotografico comprende chicche software di alto rilievo: Cinema Mode, slow motion, timelapse, portrait mode, Action mode e non solo.

Il frame è squadrato e richiama iPhone 14 in tutto e per tutto… solo un po’ più grande. Fidatevi se vi diciamo che ha un’autonomia esagerata. Con lui non si scherza, è grande sì ma se pensate che non dovrete più andare in giro con powerbank, caricabatterie e similari, capirete bene che è un vantaggio averlo così generoso.

Con 1108,00€ vi portate a casa un device unico nel suo genere e soprattutto nella line-up della compagnia. È il primo Max non Pro e porta il suffisso “Plus” che non si vedeva dai tempi degli iPhone 8 del 2017.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.