iPhone 14 Plus (128 GB): solo 979€ per il batteryphone del momento

Se state cercando un nuovo smartphone di Apple e non sapete cosa comprare, ma magari desiderate un device dalle dimensioni generose per fruire al meglio dei contenuti multimediali, dei social network e non solo, o desiderate un dispositivo dall’autonomia esagerata, iPhone 14 Plus è il device che farà al caso vostro. Presenta 128 GB di memoria interna, ha un processore premium Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, vanta uno schermo OLED da 6,7″ con notch al seguito, ha un frame in alluminio riciclato e una back cover in vetro con supporto alla tecnologia MagSafe e alla wireless charging, ma non finisce qui. Il device dispone anche di un’ottima selfiecam da 12 Megapixel per le videocall in alta risoluzione, ha un comparto fotografico all’avanguardia che consente di girare video in 4K HDR Dolby Vision e di scattare fotografie nitide anche al buio. Costa 979,00€ grazie agli sconti di Amazon al posto di 1179,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.

iPhone 14 Plus: il miglior smartphone per chi cerca tanta autonomia

iPhone 14 Plus è un device veramente unico che, al prezzo di soli 979,00€, diventa un best buy senza paragoni. Come detto, viene venduto e spedito da Amazon e la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita. C’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, si può usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto. C’è poi la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di Amazon per ben due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

Se cercate un batteryphone Apple, iPhone 14 Plus è il device che dovrete acquistare oggi su Amazon a soli 979,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.