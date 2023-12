iPhone 14 Plus (128 GB): il batteryphone che devi comprare ADESSO

Il meraviglioso iPhone 14 Plus da 128 GB, in colorazione “gialla” è in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 849,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questo costo è da prendere al volo, ma non lasciatevelo sfuggire, anche perché la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita.

iPhone 14 Plus su Amazon: il telefono da comprare

Altresì, sappiate che potrete dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate così non graverà troppo sul vostro conto corrente. Da una parte potrete optare per il sistema di CreditLine di Cofidis, dall’altro invece, per il meccanismo interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. C’è la consegna in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) e si può anche scegliere di godere del reso gratis entro il 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamento. Dulcis in fundo, citiamo la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella del rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questo è un batteryphone veramente speciale; ha un display OLED Retina da 6,7″ con notch di piccole dimensioni e cornici contenute; c’è un frame in alluminio satinato e la back cover è in vetro e supporta la ricarica wireless, oltre che quella MagSafe. Anteriormente abbiamo un Ceramic Shield a protezione del tutto e sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato. iPhone 14 Plus è famoso per la sua autonomia: con una singola carica infatti, farete anche due giorni di utilizzo intenso senza il minimo problema. Ottime poi le due fotocamere da 12 Megapixel che girano video in 4K HDR Dolby Vision. A 849,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

