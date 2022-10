iPhone 14: perché pagare di più?

Da quando Apple ha annunciato i nuovi iPhone 14, le critiche non sono certo mancate. Bisogna ammettere che infatti la gamma basica presenta davvero poche novità rispetto ai modelli del 2021. Sembra quasi che l’azienda di Cupertino volesse spingere sulla gamma primo a discapito di quella “low cost” . Noi stiamo insistendo infatti da parecchio tempo c’è un concetto molto semplice. Comprate iPhone 13, magari in sconto su Amazon a 779,00€ con 128 GB di memoria interna. C’è un motivo ben preciso per cui stiamo suggerendo l’acquisto di questo prodotto; è pressoché quasi identico al nuovo ma cose infinitamente meno e offre quasi di più.

iPhone 14? No grazie! meglio iPhone 13

Lo sappiamo che andremo incontro a tante critiche, però non possiamo farci niente. Non possiamo consigliarvi un nuovo telefono soltanto perché è “nuovo”. iPhone 14 purtroppo, si sta dimostrando un flop e i dati di vendita mostrano proprio questa direzione fallimentare. Al contrario, la serie iPhone 14 pro e pro max sta ottenendo un successo indecifrabile che difficilmente può essere equiparato a quello dei modelli più basici.

Pensate che addirittura, i suddetti dispositivi sono introvabili da diverse settimane. Ci vuole veramente un miracolo per portarsi a casa un iPhone 14 pro, a meno che voi non vogliate spendere circa 2000 € per l’interazione da 1 TB di spazio. Sì, lo sappiamo che è un prezzo altissimo che non tutti sono disposti a pagare per un device.

Ad ogni modo, con iPhone 13 andrete sul sicuro. È uno smartphone bellissimo, disponibile in tante colorazioni, super leggero visto che pesa circa 170 g, con una batteria superiore a quella dell’iPhone 13 pro che mi porta sicuramente a cena e vi fa fare un giorno e mezzo di autonomia con una singola carica. Da Amazon riceverete poi anche un sacco di vantaggi esclusivi, come le spese di spedizione incluse nel prezzo del prodotto, l’ottima assistenza del portale per ben due anni e poi c’è quella di Apple per un anno

Anche tutti i recensori del mondo sono concordi nell’affermare che iPhone 14 e quello da scartare. Quello giusto? Sicuramente iPhone 13 almeno fino all’anno prossimo, non ci stancheremo di ripeterlo ad alta voce.

