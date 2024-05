iPhone 14 oggi COSTA NIENTE su eBay: approfittane subito

Quando un’offerta è troppo bella per essere vera solitamente finisce subito su eBay. Ecco perché devi essere veloce se vuoi acquistare l’ottimo Apple iPhone 14 128GB a prezzo speciale. Un minimo storico incredibile per un risparmio pazzesco. Acquistalo ora a soli 609,90€, invece di 1029€ (prezzo di listino).

Per ottenere questo incredibile sconto devi inserire il Coupon PSPRMAY24 nella sezione destinata ai codici sconto. La trovi prima di confermare il pagamento, dopo aver proseguito per il check out. Tra l’altro con eBay hai due vantaggi: la consegna gratuita e la possibilità di pagare a tasso zero con PayPal.

iPhone 14: oggi ne vale ancora la pena

Apple iPhone 14 128GB è uno smartphone iOS ancora molto valido grazie alle sue specifiche tecniche attualissime. Se cerchi un telefono dalle prestazioni superiori, ma che costi poco, questo è proprio ciò che fa al caso tuo. Mettilo subito in carrello, prima che anche gli ultimi pezzi finiscano.

Il suo design moderno e leggermente squadrato lo rende bello da vedere e comodissimo da tenere in mano. Inoltre, grazie al sistema iOS è davvero un piacere sfruttare ogni sua funzionalità. Adatto a tutte le età, questo gioiellino regala un’esperienza utente sempre gratificante.

Il chip A15 Bionic rende tutto ancora più veloce e potente. App e giochi volano, anche in multitasking. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è uno spettacolo. La batteria ti accompagna fino a fine giornata regalandoti la giusta autonomia anche la sera, quando sei a letto e guardi lo smartphone prima di dormire. Acquistalo subito a soli 609,90€ con il Coupon PSPRMAY24.