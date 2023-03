iPhone 14: nuovo MINIMO STORICO per la colorazione GIALLO su Amazon

Una delle ultime novità della gamma Apple è rappresentata dalla variante Giallo di iPhone 14. Si tratta di una colorazione molto particolare che garantisce un tocco di personalità unico per lo smartphone. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare questa variante al nuovo prezzo minimo storico su Amazon.

In questo momento, infatti, iPhone 14 128 GB in versione Giallo è acquistabile al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.029 euro, con uno sconto di 130 euro e con la possibilità di optare per il pagamento in 12 rate mensili, senza finanziamento ma con un semplice addebito sulla carta di pagamento registrata nel proprio account.

Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 Giallo: nuovo minimo storico su Amazon con quest’offerta

La nuova colorazione rappresenta un’opzione in più per personalizzare il proprio iPhone. Si tratta di una variante cromatica molto apprezzata e giovanile che contribuirà, di certo, a dare un tocco di personalità in più ad iPhone 14. Lo smartphone, in ogni caso, può contare su di un comparto tecnico di ottimo livello, con un display OLED da 6,1 pollici, il processore Apple A15 Bionic e una doppia fotocamera posteriore.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 con colorazione Giallo al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.029 euro, beneficiando quindi di uno sconto di 130 euro. L’offerta consente anche di sfruttare l’acquisto in 12 rate mensili per lo smartphone che sarà, quindi, disponibile al prezzo 75 euro al mese, senza interessi. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto.

