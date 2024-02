iPhone 14: nuova OFFERTA BOMBA, ora è da prendere subito (anche a rate)

iPhone 14 si conferma, sempre di più, la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRFEB24, da aggiungere in fase di checkout prima di completare l’acquisto, è possibile portarsi a casa lo smartphone con un prezzo scontato di 659 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal come metodo di pagamento. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 14: a questo prezzo è un best buy assoluto

Per acquistare un nuovo iPhone è oggi possibile puntare in modo diretto su iPhone 14. Lo smartphone, infatti, abbina ottime prestazioni a un prezzo sempre più accessibile. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,1 pollici affiancato dal SoC Apple A15 Bionic. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore. Lo smartphone ha il sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. Da segnalare anche il Face ID, per un accesso sicuro, e tutti i servizi Apple a disposizione dell’utente. La promozione in corso fa la differenza, incrementando in modo netto il rapporto qualità/prezzo dello smartphone di Apple, oggi sempre più un best buy.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRFEB24 è possibile acquistare iPhone 14 da 128 GB al prezzo scontato di 659 euro. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, grazie a PayPal. Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto. Si tratta di una promozione a tempo limitato, con poche unità disponibili a prezzo ridotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.