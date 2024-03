iPhone 14 Nero Mezzanotte da 128GB a soli 699€ su Amazon

L’iPhone 14, nonostante l’uscita del nuovo modello, resta ancora uno dei prodotti più amati di Apple, ma inevitabilmente il suo prezzo sta subendo un calo drastico nei vari negozi fisici e online. Uno dei più interessanti riguarda il modello Nero Mezzanotte da 128GB che su Amazon scende fino a quota 699 euro invece di 879 euro. Si tratta di un gradito ritorno a uno dei prezzi più bassi di sempre sul web.

iPhone 14: prezzo incredibile su Amazon

L’iPhone 14 è talmente famoso che non avrebbe bisogno di grandi presentazioni, ma noi vogliamo ugualmente esporvi le principali qualità tecniche. Il cuore di tutte le nuove funzioni è il chip A15 Bionic con GPU 5‑core, che fa andare alla grande anche i giochi più impegnativi e le app in realtà aumentata. Il design interno è stato ripensato per migliorare l’efficienza termica, e farvi sfrecciare ancora più a lungo.

Lo smartphone di Apple può contare su di un display da 6,1 pollici con pannello OLED e dimensioni compatte che lo rendono facile da usare in tutti i contesti di utilizzo. Da notare anche la doppia fotocamera, con secondo sensore ultra-grandangolare ad affiancare il sensore principale e dotate della meravigliosa funzione Cinema. Il sistema operativo è, naturalmente, iOS 16 con tutte le ottimizzazioni di Apple per massimizzare le prestazioni.

Cosa state aspettando? Andate immediatamente su Amazon e non perdete l’occasione di portarvi a casa il bellissimo iPhone 14 Nero Mezzanotte da 128GB al prezzo di soli 699 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e se pagarlo tutto in un’unica volta vi viene comunque difficile, potreste dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis.