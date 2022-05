iPhone 14 Max: ci sono dei problemi, arriverà in ritardo?

Stando a quanto si legge, sembra che la produzione di iPhone 14 Max sia leggermente in ritardo rispetto alla roadmap ufficiale della mela. Ad essere precisi, ha un GAP di sole tre settimane, stando a quanto afferma Jeff Pu, analista di Haitong International Securities.

Proprio ieri vi avevamo segnalato che i nuovi modelli di melafonini erano in ritardo di diverse settimane a causa dei durissimi lockdown governativi imposti dalle autorità locali in Cina. Questi rallentamenti hanno provocato una serie di problemi alla catene di approvvigionamento di molte aziende, Apple compresa. Ora apprendiamo che i ritardi nella produzione stanno interessando solo il modello 14 Max o Plus (quello che sostituirà il 14 Mini, per intenderci). Questo dovrebbe avere uno schermo da 6,7 pollici ma non sarà un device Pro.

iPhone 14 Max: perché è in ritardo?

L’analista ha spiegato che le ragioni del ritardo sono causate dai rallentamenti di Pegatron, azienda fornitrice della mela che si trova a Shanghai, una delle città più interessate dai lockdown. Si scopre ora che iPhone 14 Max entrerà in produzione di massa alla fine di agosto, pochissime settimane prima del debutto ufficiale della line-up 2022.

Fra le altre cose, tutti i modelli si trovano nella fase di sviluppo del test EVT (verifica ingegneristica); a breve passeranno alla fase di verifica ed erano in una fase successiva chiamata NPI.

La compagnia di Cupertino ha esortato i suoi fornitori ad accelerare il lavoro per recuperare i momenti perduti con il blocco delle città imposto dal governo della Cina. La nazione sta tentando un approccio “Zero CoVid” isolando – in maniera troppo aggressiva e brutale, a nostro avviso – i casi di contagi. Fra le altre news, scopriamo che Foxconn ha iniziato a reclutare nuovi dipendenti per l’assemblaggio dei melafonini next-gen.

Ora Ming-Chi Kuo ha detto che Apple non ha cambiato i suoi piani nonostante i ritardi. Vedremo comunque i telefoni del 2022 a settembre; la compagnia è sicura di avere tutto sotto controllo e i suoi fornitori pare che siano pronti a fare gli straordinari per far uscire gli iPhone in tempo. La mela teme una domanda elevatissima, non un’offerta non soddisfacente. Staremo a vedere.

Intanto, se cercate il miglior iPhone per rapporto qualità-prezzo, vi segnaliamo iPhone SE (2022) da 64 GB a soli 475,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.