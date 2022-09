iPhone 14: l'aumento del prezzo non sarà poi così alto (RUMOR)

Stando a quanto si apprende in queste ore, scopriamo che l’aumento dei prezzi relativo ai nuovi iPhone 14 sarà più basso del previsto. Ovviamente questo non vorrà dire che non ci sarà, anzi. Però potremo stare un pelino più “tranquilli”.

Come tutti sappiamo, il colosso di Cupertino è prossimo al debutto dei nuovi melafonini. Il keynote si terrà il 7 settembre e i fan di tutto il mondo non vedono l’ora di conoscere le novità speciali che l’azienda ha realizzato per la sua clientela.

In merito ai costi dei prodotti next-gen abbiamo sentito di tutto e di più, ma adesso è emerso un nuovo rumor molto frizzante in merito.

iPhone 14: facciamo il punto della situazione

Secondo quanto leggiamo dai report emersi sul web in precedenza, abbiamo scoperto che iPhone 14 potrebbe costare 799 dollari (da noi, con le tasse, vedremo un prezzo molto più elevato). iPone 14 Max (o Plus?) invece, partirà da 899$. Le iterazioni Pro invece, partiranno da 1099 e 1199$, che corrisponderanno a 1289 e 1389€ in Italia, se i calcoli non sono errati.

Il rapporto proviene da TrenForce e sottolinea che iPhone 14 invece, partirà da 749 dollari, mentre il Plus potrebbe partire da 849 dollari. Pro e Pro Max invece, costeranno rispettivamente 1049 e 1149 dollari. Come vedete, si vocifera che l’aumento di prezzo potrebbe essere di soli 50$, ma noi vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con “un pizzico di sale”.

Il sito afferma che la mela potrebbe voler non tirare troppo la corda, anche perché il mercato della telefonia mobile sta affrontando una delle crisi più grandi di tutti i tempi. Questo potrebbe non essere il momento ideale per esagerare con i costi.

Come tutti sappiamo, le versioni Pro avranno un processore rinnovato (Apple Bionic A16), si dice che disporranno di 6 GB di RAM, di una lente principale da 48 Mpx, di una selfiecam con autofocus super rapido e non solo. Dovrebbe esserci un nuovo pannello con foro e pillola al posto del notch e pare che verrà venduto in Gold, Silver, Graphite, Blue e Purple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.