iPhone 14: la modalità di emergenza satellitare arriva anche in Europa

Finalmente la famigerata funzionalità di “SOS Emergency” via satellite di iPhone 14 sta arrivando anche in Europa, anche se solo in alcuni mercati selezionati. Questa è sicuramente una feature molto particolare, una di quelle che “si spera di non dover mai utilizzare”. Al momento è presente solo sulla gamma di punta del 2020 ma ad oggi funzionava solo negli Stati Uniti e in Canada. Ora è giunta anche nel nostro continente, ma non ovunque. In Italia, ad esempio, è ancora assente.

iPhone 14: come funziona la modalità di emergenza satellitare?

In poche parole, quando il segnale telefonico o la rete Wi-Fi non è disponibile, gli utenti saranno in grado di inviare messaggi o telefonate sfruttando i satelliti, così da avere il massimo supporto e l’assistenza di cui hanno bisogno. Sarà il telefono stesso ad esortare la persona affinché “segnali un’emergenza” ponendo quindi una serie di domande volte a raccogliere informazioni utili sulla propria condizione di salute. iPhone cercherà inoltre, di chiamare i soccorsi nella maniera più classica. State tranquilli poi: la posizione così come la durata della batteria del telefono, l’ID medico, l’altitudine e la posizione corretta verranno inviate ai soccorritori per fornire il miglior soccorso possibile.

Pensate che tutte le stazioni di terra e aeree di Globalstar hanno ricevuto grossi miglioramenti in questo periodo proprio grazie ad Apple. Ci saranno oltre 300 dipendenti in tutto il mondo pronte ad aiutare. Inoltre, il servizio di Emergency SOS usa una banda fatta apposta per i servizi satellitari mobili. L’OEM di Cupertino ha speso oltre 450 milioni di dollari per il programma. Presto vedremo aumentare la disponibilità della funzione a più paesi; ad ogni modo, speriamo che non debba mai servire a nessuno.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che iPhone 14 (128 GB) in colorazione violetto si porta a casa a soli 969,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.