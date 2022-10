iPhone 14: la modalità "Crash Detection" non funziona poi così bene?

Sembra che la famosa funzionalità “Crash Detection” di iPhone 14 non sia poi così precisa. Pare che un utente abbia visto il suo dispositivo chiamare i servizi di emergenza dopo un giro sulle montagne russe. Il software quindi confonde le giostre con la vita vera?

Andiamo con ordine: la funzionalità Crash Detection di iPhone 14 (presente anche sui nuovissimi Watch SE e Series 8) consente di chiamare automaticamente i soccorsi e le autorità in caso di incidente automobilistico, nello specifico se l’utente non è in grado di chiedere aiuto in autonomia.

iPhone 14: la modalità Crash Detection si attiva sulle montagne russe?

Come viene segnalato dal Wall Street Journal però, pare che moltissime persone che hanno comprato i nuovi iPhone 14 e 14 Pro e che sono andati in un parco divertimenti negli USA, hanno visto il loro device chiamare i servizi di emergenza dopo un giro sui vari Roller Coaster. Immaginate di scendere da una giostra a Disneyland e trovarvi il telefono che sta chiamando i soccorsi perché convinto che abbiate avuto un incidente stradale…

L’attivazione accidentale del sistema di Apple quidi, potrebbe essere causata dalle frenate improvvise che ci sono sulle montagne russe, le quali potrebbero far “partire l’allarme” per i sensori di iPhone o Apple Watch, facendo così una valutazione errata e chiamando immediatamente i soccorsi. Non si può dire che non sia efficace, però.

Non di meno, il WSJ ha riportato che ci sono stati ben sei procurati allarmi per sei sedicenti incidenti riportati dalla funzionalità Crash Detection di iPhone 14. Pare però che il giornale americano abbia fatto dei test in autonomia e che il nuovo melafonino non sia stato poi così preciso nel determinare i dati e chiamare il 911 o l’emergenza. Apple di tutta risposta, ha dichiarato che iPhone non c’erano le condizioni basiche per fornire i dati per far attivare la feature in questione.

Ad ogni modo, se volete il nuovo iPhone 14, sappiate che è già in sconto a 999,00€ su Amazon.

