iPhone 14: la fotocamera frontale sarà molto più costosa

Secondo quanto si apprende, sembra che la snapper selfie di iPhone 14 di fascia alta costerà all’azienda ben tre volte di più rispetto a quella che abbiamo visto con la generazione attuale.

Finalmente anche i melafonini disporranno di una selfiecam premium, con autofocus ultra rapido e molte altre chicche tecnologiche. Quest’ottica dovrebbe venir prodotta in Corea del Sud e sarà super costosa, secondo quanto ipotizza ET News.

iPhone 14: nuovi dettagli sulla selfiecam

Stando a quanto si legge, Apple ha appena “licenziato” un fornitore cinese per far posto a LG Innotek, una nota azienda sudcoreana, per fornire le nuove lenti fotografiche premium di iPhone 14. Unitamente a questo brand, ci saranno anche tecnologie di Sharp. In passato si diceva che la realtà sudcoreana non avrebbe dovuto fare la sua apparizione su un melafonino prima del 2023, ma pare che Tim Cook abbia cambiato i piani all’ultimo.

Il motivo del cambiamento pare che sia dovuto al fatto che l’OEM di Cupertino abbia deciso, nelle ultime settimane, di dotare i gadget di fine anno di camere di punta. Non di meno, sembra che ci siano stati diversi problemi con i fornitori cinesi. Tuttavia, il rovescio della medaglia c’è: la nuova snapper selfie dovrebbe costare molto di più ad Apple.

Già da un precedente rapporto di Ming-Chi Kuo leggiamo che questo obiettivo potrebbe vantare un autofocus super veloce e sarà presente su tutti i modelli della gamma 2022. L’apertura dello stesso dovrebbe essere di ƒ/1.9. Questo dovrebbe garantire una migliore qualità delle immgini, nuovi effetti bokeh per i ritratti e le videochiamate su FaceTime (e non solo). Non vediamo di conoscere i nuovi iDevice a settembre 2022: restate connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito.

Se invece volete comprare un buon telefono che vi duri a lungo, vi suggeriamo l’acquisto di iPhone 13 a 887,00€. È il modello più venduto della sua line-up e si porta a casa con ben 256 GB di memoria interna.