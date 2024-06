iPhone 14 in SUPER OFFERTA: il prezzo crolla sotto i 650€, ma c'è poco tempo

L’iPhone 14 è in offerta su Amazon ad appena 649€, con uno sconto del 26% sul suo normale prezzo di listino. E sì, se lo desideri lo puoi anche pagare a rate. Non ci giriamo attorno: è la bomba del giorno e, proprio per questo, ti consiglio di fare in fretta: l’offerta verosimilmente terminerà in pochissimo tempo.

Un eccellente flagship, con tutte le carte in regola per vincere qualsiasi sfida. Equipaggiato con il potente chip A15 Bionic, garantisce un’esperienza fluida e reattiva, ideale per qualsiasi tipo di applicazione, dai giochi alle attività quotidiane. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una qualità visiva eccellente, con una luminosità di picco di 1200 nits che assicura una visibilità ottimale anche in condizioni di luce intensa.

La fotocamera dell’iPhone 14, pur mantenendo un design simile a quello dell’iPhone 13, include miglioramenti significativi grazie al nuovo Photonic Engine, che migliora le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione fino a due volte. Tradotto? Otterrai foto stupende e dettagliate anche quando la luce non è delle migliori.

Grazie a una batteria più capiente e a componenti più efficienti, il dispositivo offre una durata della batteria superiore rispetto ai modelli precedenti, consentendo un uso prolungato senza la necessità di ricariche frequenti.

L’iPhone 14 continua ad essere un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza iOS completa, avanzata e priva di sbavature. Oggi è in offerta ad un prezzo estremamente ghiotto: ti consiglio di non farti scappare questa offerta e acquistare subito l’iPhone 14 ad un ottimo prezzo.